Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: 13:30 Uhr - Haslach

Haslach (ots)

Was ihr offenbar an Barem fehlte, machte eine Frau in einem Gartencenter im Allmendweg mit Dreistigkeit wett. So lud sie kurzerhand diverse Dekoartikel in ihren Wagen ein und fuhr davon, ohne die Waren zu bezahlen. Ermittlungen wegen Diebstahls wurden eingeleitet. *ya

