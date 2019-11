Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: 14:04 Uhr - Lahr

Lahr (ots)

Unbekannte nutzten die heutige Mittagspause von Angestellten eines Ladens in der Schillerstraße aus und machten sich am Kasseninhalt zu schaffen. Wie sie in das verschlossene Geschäft gelangen konnten, wird nun geklärt. *ya

