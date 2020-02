Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Einbruch in eine Autowerkstatt (09.02.2020 - 10.02.2020)

Trossingen (ots)

Eine sich in der Michael-Birk-Straße an der Einmündung der Michael-Birk-Straße in die Andreas-Koch-Straße befindliche Autowerkstatt war im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagvormittag das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese drangen gewaltsam an einem Rolltor in die Betriebsräume der Autowerkstatt ein, durchsuchten das Gebäude und stahlen neben einer Registrier- und einer Münzgeldkasse mit Bar- und Münzgeldinhalt ein in der Werkstatt aufbewahrtes, auffälliges Werbe-Mofa im Wert von etwa 1.000 Euro. Das Mofa der Marke Generic, Typ B 30, ist in den Farben grün-weiß lackiert und dient als Werbeträger der Motoröl-Marke "Castrol Egde". Das Mofa trägt ein Versicherungskennzeichen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

