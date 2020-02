Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen nach Unfallflucht am Mittwochmorgen gesucht - Pedelecfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Am Mittwochmorgen (05.02., 06.38 Uhr) befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Uthofstraße aus Richtung Bahnhofstraße in Richtung der Clarholzer Straße. Als der Autofahrer beabsichtigte nach rechts abzubiegen, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 61-jährigen Pedelecfahrer, welcher auf dem Radweg in Richtung Rheda fuhr.

Der Pedelecfahrer stürzte zu Boden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den schwer verletzten Mann zu kümmern. Er fuhr in Richtung Clarholz davon.

Der Pedelecfahrer wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Zeugen gaben an, dass es sich bei dem flüchtigen Auto um einen dunklen Wagen gehandelt habe. Möglicherweise ein höheres Fahrzeugmodell. Angaben zu dem Fahrer können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Vorfall und dem flüchtigen Auto machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

