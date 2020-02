Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Einbrüche in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Zwischen Montag (03.02., 17.15 Uhr) und Dienstag (04.02., 09.25 Uhr) kam es zu mehreren Einbrüchen. Tatzusammenhänge können derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

An der Straße Tiergarten sind Unbekannte am Abend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine rückwärtige Tür auf und entwendeten aus dem Haus Schmuck und Bargeld.

Zudem wurde in der Nacht in ein Büro an der Brockhagener Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind unbekannte Täter ebenso in ein Büro an der Straße Unteres Feld eingebrochen. Genaue Angaben zu der Beute gibt es noch nicht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat in der Nacht und am Abend verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

