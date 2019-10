Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aufbruch eines Fahrradkellers

Mainz-Altstadt (ots)

Am Freitag, den 25.10.2019, um 20:47 Uhr meldete ein 39-Jähriger Zeuge, dass er zwei unbekannte Täter dabei entdeckt habe, wie sie gerade dabei waren, einen Fahrradkeller in einer Tiefgarage in der Walpodenstraße aufzubrechen. Durch den Mitteiler gestört lassen die Täter von dem Objekt ab und flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verläuft negativ.

Die beiden männlichen Täter waren ca. 18 Jahre alt, kurze Haare und mit Jogginganzügen bekleidet.

Hinweise zu den Tätern bitte der Polizeiinspektion Mainz 1 melden: 06131 - 654110

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell