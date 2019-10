Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Unbekannte brachen in Landhotel ein

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 23.30 Uhr und 04.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Landhotel an der Dickerstraße ein. Im Inneren brachen die Täter mehrere Türen auf und durchwühlten die Räume. Dabei entwendeten sie zwei Tresore samt Dokumente und Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

