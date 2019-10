Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 20-Jähriger nach Flaschenwurf schwer verletzt

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Nacht zu Donnerstag gegen 04.15 Uhr kam es zu einem Streit zwischen mehreren Personen vor einer Eventhalle an der Filder Straße. Im Verlauf des Streits warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche gegen den Kopf eines 20-jährigen Kamp-Lintforters, der daraufhin zu Boden ging. Zeugen beobachteten, wie mehrere Personen auf den am Bodenliegenden eingeschlugen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell