Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Vorhalle Büro

Hagen (ots)

Zwischen 19:30 uhr und 23:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter am Sonntagabend Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße, in dessen Erdgeschoss sich Büroräumlichkeiten befinden. Die Täter versuchten, sowohl durch die Fenste als auch durch die Tür durch Hebelwerkzeuge in das Objekt zu kommen. Als es Ihnen gelang, durchsuchten sie alle Schränke. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

