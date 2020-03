Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer mit Spirituosen in der Hand angehalten

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 09. März gegen 22 Uhr, war die Polizei in der Augustastraße auf Streife. Dabei sahen die Beamten einen Fahrradfahrer, der stark schwankte und zeitweise fast stürzte. In seiner Hand hielt der 38-Jährige zudem eine Flasche mit Spirituosen. Die Beamten hielten den Hagener an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1 Promille. Der Mann gab zusätzlich an, Drogen konsumiert zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde bis zum Abbau der Wirkstoffe untersagt, Fahrzeuge und auch Fahrräder im Straßenverkehr zu führen. Der 38-Jährige erhält außerdem eine Anzeige.

