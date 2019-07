Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Einbruch an der Nonenstraße - Fahndungsbilder veröffentlicht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Wie bereits veröffentlicht, kam es am Samstag (29.06.) zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Nonenstraße. Dazu wurde folgender Pressebericht veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4311114.

Unterdessen konnten mehrere Kameraaufnahmen ausgewertet werden, welche zwei Personen an dem Tatobjekt aufgezeichnet haben. Diese Bilder sind in dem Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt worden. https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/rheda-wiedenbrueck-wohnungseinbruchdiebstahl

Hinweise und Angaben zu den Männern auf den Bildern nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell