Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Weiterer Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart (ots)

Die Polizeibeamten haben am Donnerstag (13.08.2020) die Wohnungen von zwei Männern im Alter von 26 und 27 Jahren durchsucht, die einen schwunghaften Handel mit Rauschgift betrieben haben sollen. Intensive Ermittlungen führte die Beamten der Ermittlungsgruppe Sporn auf die Spur der Tatverdächtigen (siehe auch Pressemitteilung vom 25.06.2020). Bei mehreren Durchsuchungen am frühen Donnerstagmorgen fanden die Beamten neben Waffen, wie Schreckschusswaffen und Messer, auch Verpackungsmaterial, mutmaßliches Dealergeld und elektronische Speichermedien, die noch der Auswertung bedürfen. Der 26 Jahre alte Tatverdächtige war während der Wohnungsdurchsuchung nicht anwesend. Als er nach einigen Stunden zu einem Polizeiposten kam, nahmen ihn die Beamten fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der deutsche Tatverdächtige am Freitag (14.08.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Den 27-Jährigen setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

