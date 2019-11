Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Dreiköpfige Familie bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brilon (ots)

Am Samstag, 02.11.2019 befuhr ein Ehepaar aus Beckum die Hoppecker Straße in Fahrtrichtung Brilon-Hoppecke. Ein 2jähriges Kleinkind befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Ausgangs einer Linkskurve verlor der 28jährige Fahrzeugführer gegen 14:35 Uhr die Kontrolle über den Pkw und geriet ins Schleudern. Der Familienwagen kollidierte mit einer Schutzplanke und einem Baum. Alle drei Insassen wurden mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Pkw erlitt Totalschaden. Durch die Polizei wurde der Streckenabschnitt zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn reinigen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (MS)

