Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei schwer Verletzte nach Verkehrsunfall im Seufzertal

Arnsberg (ots)

Der 51-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die L735 (Im Seufzertal) aus Arnsberg kommend in Fahrtrichtung Wennigloh. In einer scharfen Rechtskurve kurz hinter dem Schützenheim verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte auf eine angrenzende Wiese und überschlug sich dort. Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die beiden aus Arnsberg stammenden Insassen wurden schwer verletzt. Der Fahrer wurde mittels RTH in ein Krankenhaus nach Dortmund geflogen, sein 51-jähriger Beifahrer kann in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt, da technische Probleme als Ursache für den Unfall nicht ausgeschlossen werden können. Am Pkw entstand Totalschaden, der mit ca. 8000 EUR angenommen wird. (Mo.)

