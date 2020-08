Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Eine 79 Jahre alte Frau hat am Freitag (14.08.2020) auf einem Parkplatz an der Aldinger Straße ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Die 79-Jährige wollte mit ihrem Mazda gegen 15.00 Uhr auf dem Gelände eines Supermarkts in eine Parklücke fahren und beschädigte dabei offenbar einen weißen BMW. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Anschließend stellte sie ihr Fahrzeug auf einem anderen Platz ab und ging davon. Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte den Besitzer des BMW, als dieser zu seinem Auto zurückkam. Anschließend ging er ebenfalls davon. Polizeibeamte nahmen den Unfall vor Ort auf und ermittelten die 79-Jährige als mutmaßliche Unfallverursacherin. Zeugen, insbesondere der Mann, der mit dem Fahrzeugbesitzer sprach, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

