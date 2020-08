Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (14.08. - 16.08.2020) in zwei Einfamilienhäuser an der Löwensteiner Straße eingebrochen und unerkannt geflüchtet. Die Täter hebelten zwischen Freitag, 13.50 Uhr und Sonntag, 18.50 Uhr die auf der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür auf, durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen im Haus und stahlen einen Laptop. Am Samstag versuchten die Unbekannten gegen 00.10 Uhr an einem weiteren Haus die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Die Bewohner wachten von den Geräuschen auf, schalteten das Licht an und vertrieben dadurch die Täter. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

