Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gaststätten überprüft und eine geschlossen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

In der Nacht von Freitag (14.08.2020) auf Samstag (15.08.2020) haben Polizeibeamte zwei Gaststätten in Bad Cannstatt überprüft und mehrere Verstöße festgestellt. Die Beamten kontrollierten gegen 23.50 Uhr eine Gaststätte an der Auerbachstraße und stellten bei einer Überprüfung mehrere Auflagenverstöße fest. Der Betreiber muss nun mit mehreren Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Auch bei der Kontrolle einer Gaststätte an der Liebenzeller Straße gegen 00.30 Uhr entdeckten die Polizisten mehrere Verstöße, unter anderem nach dem Gaststättengesetz, der Gewerbeverordnung, aber auch nach der Coronaverordnung. Da die Beamten nicht abschließend klären konnten, wer der Betreiber der Gaststätte ist, untersagten sie bis auf weiteres den Betrieb.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell