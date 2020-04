Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Ein Bienenschwarm auf Abwegen

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am vergangenem Samstag Mittag bei einem Friseursalon in der Brückenstraße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Offenbar in Unkenntnis über die aktuelle Corona-Verordnung zur Schließung von Frisörgeschäften, ließen sich an der Schaufensterscheibe des Salons etwa 5000 Bienen nieder. Nachdem der dort befindliche Rad-/ und Fußweg durch eine Polizeistreife abgesperrt worden war, konnte der Schwarm durch einen Imker fachmännisch eingefangen und umgesiedelt werden. Mit rechtlichen Konsequenzen haben die Bienen dennoch nicht zu rechnen.

