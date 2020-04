Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Elektroroller-Fahrer fährt in Auto und flüchtet anschließend von der Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls zwischen einem Elektroroller und einem Peugeot, der sich am Samstag (11.04.) in der Pirnaer Straße ereignete, sucht die Verkehrspolizei. Ein unbekannter Fahrer eines Elektrorollers überquerte die Pirnaer Straße in Höhe des Riesaer Wegs und kollidierte mit dem Auto eines 57-jährigen Autofahrers. Der Zweiradfahrer stürzte auf den Boden, rappelte sich wieder auf und flüchtete mit dem Roller in Richtung Radeberger Straße. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben:

ca. 50 Jahre, ca. 170 bis 175 cm groß, Vollbart, längere dunkelbraune Haare. Er trug baue Jeans und eine kurzärmelige Lederjacke mit zahlreichen aufgenähten Stickern sowie eine Sonnenbrille.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

