Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Rathaus und weitere Gebäude mit Graffitis beschmiert - Kriminalpolizei ermittelt - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Ostermontag (13.04.2020) gegen 7.45 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass das Rathaus in der Rathausstraße mit verschiedenen Graffitis mit politischem Inhalt versehen sei. Die Überprüfungen ergaben, dass unbekannte Täter mit schwarzer Farbe verschiedene Inhalte über das komplette Gebäude an Wände und Fenster gesprayt hatten. Darüber hinaus wurden die gleichen Schriftzüge in der Unterführung der Rohrbacher Straße südlich des Kurpfalzzentrums, an der alten Post in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße, der Otto-Graf-Realschule und einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in der Tinqueuxallee sowie beim Bauhof der Stadtwerke in der Wilhelm-Haug-Straße angebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Dezernat Staatsschutz bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell