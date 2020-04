Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis): Vorfahrt nicht beachtet; Pkw überschlagen, Fahrerin leicht verletzt

Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Ostermontag, gegen 14.15 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Bammentaler Straße Höhe Einmündung Schillerstraße. Eine 61-jährige Opel-Fahrerin wollte von der Schillerstraße nach rechts in Richtung Bammental abbiegen und übersah hierbei eine 56-Jährige, die mit ihrem Opel Corsa ebenfalls in Richtung Bammental unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Opel Corsa nach links abgewiesen, fuhr in eine Böschung hoch und überschlug sich anschließend. Der Opel Corsa kam am rechten Fahrbahnrand auf dem Dach liegend in Endstand. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien und zog sich leichtere Verletzungen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Bammentaler Straße musste zeitweise halbseitig gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell