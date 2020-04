Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Nicht alltägliche Hilfeleistung für Rolli-Fahrer

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Mit vereinten Kräften von Polizei und Rettungsdienst gelang es am Ostersonntag Mittag, einen Rollstuhlfahrer aus einer misslichen Situation zu befreien. Er war aus seinem elektrischen Krankenfahrstuhl gerutscht und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr in die richtige Sitzposition bringen. Letztlich wurde er mit dem Rettungswagen an seine Wohnschrift verbracht. Verletzt hatte er sich glücklicherweise nicht. Seine Lebensgefährtin war in der Lage, den Krankenfahrstuhl zurückzufahren.

