Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Wohnungseinbruch fehlgeschlagen

Mannheim-Almenhof (ots)

Kein Glück hatten Wohnungseinbrecher, die am Osterwochenende in eine Wohnung in der Mönchwörthstraße eindringen wollten. Sie hinterließen jedoch deutliche Einbruchsspuren an einem Fenster im Erdgeschoss, das dem Einbruchsversuch standhielt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Mannheim und Heidelberg telefonische Beratungen zum Einbruchschutz anbieten. Sie sind erreichbar unter 0621/174-1212 (Mannheim) und 0621/174-1234 (Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell