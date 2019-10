Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Spardosen mit Trinkgeldern und die Kasse gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Ein leeres Fach in der Theke haben Diebe hinterlassen, die in einem Frisörsalon an der Altenberger-Dom-Straße in der Nacht vom 21.10. auf den 22.10. eingebrochen sind.

Die Täter hebelten die Eingangstüre auf und bedienten sich offensichtlich sofort hinter der Theke, wo die Kasse mit Wechselgeld und die Spardosen der Mitarbeiten standen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit der Beute, die im untern dreistelligen Euro-Betrag liegt.

Das Geschäft wurde am Montagmittag gegen 12.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen. Am Dienstag gegen 09.45 Uhr stellte man den Einbruch fest.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

