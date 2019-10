Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diesel-Kraftstoff geklaut

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Dienstag (22.10.) brachen unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 02:15 Uhr auf einem Baustellengelände in der Straße Am Rodenbach Tankdeckel auf und entwendeten Diesel-Kraftstoff aus Baumaschinen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um drei Täter handeln, die mit jeweils zwei Kanistern ausgerüstet die Baustelle betraten. Vor ihrer Tat kappten die Täter noch die Stromkabelversorgung der Überwachungsanlage. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

