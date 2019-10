Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbruch am Morgen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagmorgen (22.10.), zwischen 08.45 und 10.45 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Wohnung einer Familie im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schlossstraße aufgesucht. In der kurzen Abwesenheit der Bewohner wurde lediglich ein Schmuckkästchen und ein Kopfkissenbezug aus der Wohnung entwendet. Als die Wohnungsinhaberin nach Hause kam, bemerkte sie die offen stehende Wohnungstür. Der Zugang zur Wohnung ist noch ungeklärt, da keine Aufbruchspuren erkennbar waren. Zur Spurensuche und Klärung des Tathergangs wurde die Spurensicherung angefordert. (ct)

