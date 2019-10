Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lkw übersieht Pkw beim Fahrstreifenwechsel

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagmorgen (21.10.), gegen 10.30 Uhr, hat sich auf der Frankenforster Straße ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden ereignet. Ein 64-jähriger Bergisch Gladbacher übersah beim Fahrstreifenwechsel mit seinem Lkw und Sattelanhänger von der Linksabbieger- auf die Geradeausspur in Richtung Autobahn einen Pkw Mercedes. Der Lkw rammte den Pkw seitlich und verletzte dabei den 29-jährigen Fahrer aus Jülich glücklicherweise nur leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 8.000 Euro. (ct)

