POL-MA: Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis: geparktes Auto beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr im Ortsteil Leutershausen. Beim Vorbeifahren streifte der Verkehrsteilnehmer den am Fahrbahnrand der Goethestraße abgestellten Seat Alhambra und fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, einfach weiter. Der Sachschaden am Seat wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

