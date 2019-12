Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Betrunkener verletzt Polizistinnen

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Calberlaher Damm / Sonnenweg 15.12.2019, 16.00 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle in der Gifhorner Südstadt verletzte ein betrunkener Autofahrer am Sonntagnachmittag zwei Polizistinnen.

Der 60-jährige Gifhorner war mit seinem Toyota Corolla in Schlangenlinien auf dem Sonnenweg unterwegs und wurde von einer Streifenwagenbesatzung in Höhe der Einmündung zum Calberlaher Damm angehalten und überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,96. Der zunächst kooperative 60-jährige wurde während der Kontrolle zunehmend aggressiver und schlug schließlich unvermittelt nach einer der beiden Beamtinnen. Bei einer anschließenden Rangelei konnte der Mann zu Boden gebracht und überwältigt werden. Die beiden 21 und 26 Jahre alten Polizistinnen wurden hierbei am Arm bzw. am Rücken verletzt und sind bis auf weiteres nicht dienstfähig.

Mit Unterstützung weiterer Beamter wurde der Mann ins Zentralgewahrsam der Polizei nach Braunschweig gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Seinen Rausch durfte der Gifhorner in der Ausnüchterungszelle ausschlafen.

