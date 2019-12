Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der B 4

Polizeiinspektion Gifhorn (ots)

Am 14.12.19, geg. 08.30 Uhr, befuhr ein 95-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Hankensbüttel mit seinem Pkw Seat die Bundesstraße 4 in südliche Richtung. Zwischen der Ortschaft Groß Oesingen und dem Ortsteil Wichelnförth kam er mit seinem Fahrzeug, aus bisher noch ungeklärter Ursache, auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und stieß im unbefestigten Seitenraum frontal gegen einen Baum. Der eingeklemmte und schwerverletzte Fahrer wurde durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Oesingen, Pollhöfen und Wahrenholz aus seinem Pkw geborgen und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus in Celle geflogen. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B 4 für ca. 1 1/2 Stunden voll gesperrt werden. Eine weiträumige Ab- und Umleitung des Fahrzeugverkehrs wurde durch die Polizei vorgenommen. An dem Pkw Seat entstand ein Totalschaden, wobei die Schadenshöhe auf ca. 6.000,-EUR geschätzt wird.

