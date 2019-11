Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Laptops gestohlen Aurich - Büroeinbruch Aurich - Einbrüche beim Krankenhaus Aurich - Versuchter Einbruch Großefehn - Einbruch bei der Feuerwehr Südbrookmerland - Diebstahl aus Rohbau

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Laptops gestohlen: In Aurich brachen unbekannte Täter in ein Büro in der Fritz-Reuter-Straße ein. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag, 25.11.2019, und Dienstag, 26.11.2019, 07.20 Uhr. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und gelangten dadurch in die Räume. Dort wurde ein Schrank geöffnet, in dem sich Laptops befanden. Die Täter erbeuteten mehrere Laptops. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Büroeinbruch: Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 22.11.2019, und Montag, 25.11.2019, in ein Büro in Aurich, Dreekamp, ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und waren durch dieses in das Gebäude eingedrungen und ein Büro aufgesucht. Dort wurde aus einer Geldkassette das vorhandene Bargeld in geringer Höhe entnommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Einbrüche beim Krankenhaus: Beim Auricher Krankenhaus, Wallinghauser Straße, gab es am vergangenen Wochenende einen Einbruch in die dortige Wäscherei. Unbekannte Täter hatten eine Metalltür aufgebrochen und gelangten dadurch in die Räumlichkeiten. Hier wurde ein Tresor vorgefunden und ebenfalls gewaltsam geöffnet. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 22.11.2019, und Montag, 25.11.2019. Zwischen Sonntagvormittag, 24.11.2019, und Montagmorgen, 25.11.2019, versuchten unbekannte Täter in die Apotheke beim Krankenhaus einzubrechen. Hier versuchten die Täter ebenfalls eine Tür gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Versuchter Einbruch: Zwischen Freitag, 22.11.2019, 16.00 Uhr, und Montag, 25.11.2019, 07.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Große Mühlenwallstraße in Aurich einzubrechen. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen, waren aber nicht weiter in die Wohnung gelangt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Großefehn - Einbruch bei der Feuerwehr: In das Feuerwehrhaus in Mittegroßefehn, Neue Wieke Süd, brachen unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zu Montag, 25.11.2019, ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und waren dadurch in das Gebäude gelangt. Ein sogenannter Sparkassenschrank wurde von der Wand geritten und entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Großefehn - Autos aufgebrochen: Zwei PKW der Marke BMW wurden zwischen dem 23.11.2019, und 25.11.2019 in Ostgroßefehn aufgebrochen. Die Fahrzeuge standen auf einem Firmengelände in der Schmiedestraße. Aus einem PKW, Typ 520D, bauten die Täter das Lenkrad aus und nahmen dieses mit. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Südbrookmerland - Diebstahl aus Rohbau: Aus einem Rohbau in Moordorf, Krokusweg, wurden von unbekannten Tätern sogenannte Dreifüße entwendet. Unbekannte Täter hatten sich zwischen Freitag, 22.11.2019, und Montag, 25.11.2019, in den Rohbau begeben und davon 30 Stück entwendet. Der Wert wird mit ca. 900,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell