Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Rasthaus

Fulda (ots)

Fulda - In der Nacht von Montag auf Dienstag (29./30.7.) brachen Unbekannte in das Rasthaus am Autohafen Fulda Nord in der Michelsrombacher Straße ein. Sie schlugen ein Fenster ein und kletterten in den Gastraum. Dort brachen sie einen Geldspielautomaten auf und stahlen daraus das Bargeld. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

