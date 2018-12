POL-HB: Nr.: 0766--Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen, Hemelingen-Findorff Zeit: 5.12.18, 17 Uhr

Am frühen Mittwochabend drangen zwei Einbrecher in ein Wohnhaus in Sebaldsbrück ein. Dabei wurde das Duo von dem Eigentümer überrascht und flüchtete. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die Flüchtigen noch in Tatortnähe fest. Fast zeitgleich konnte auch in Findorff ein Einbrecher auf frischer Tat gestellt werden.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigen auch die Einbruchszahlen. Zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität setzt die Bremer Polizei schwerpunktmäßig neben uniformierten Einsatzkräften auch Zivilbeamte in belasteten Stadtteilen ein. So auch Mittwochabend in Sebaldsbrück. Gegen 17 Jahre wurde der Polizei ein Einbruch im Plumweg gemeldet. Zwei Täter hatten das Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt und waren so eingestiegen. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume. Dabei wurden sie vom heimkehrenden Bewohner entdeckt. Das Duo flüchtete daraufhin zu Fuß in ein dunkles Kleingartengebiet, direkt in die Arme von dort postierten Zivilpolizisten. Ein Verdächtiger konnte sogleich aus einem Gebüsch heraus festgenommen werden, sein Komplize wurde wenig später auf dem Dach einer angrenzenden Schule gefasst. Bei den 20 und 27 Jahre alten Tatverdächtigen konnten noch Tatmittel wie Schraubendreher, Taschenlampe und Handschuhe sowie eine soeben entwendete Geldkassette aufgefunden werden. Derzeit wird geprüft, ob sie auch für vorangegangene Einbrüche im Stadtteil verantwortlich sind. Beide wurden festgenommen. Sie sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

In Findorff konnten Polizisten ebenfalls einen Einbrecher in den frühen Abendstunden fassen. Der 48-Jährige war in ein Haus im Weidedammviertel eingestiegen und vom Bewohner auf frischer Tat ertappt und bis zum schnellen Eintreffen von Einsatzkräften festgehalten worden. Auf der Terrasse hatte der Einbrecher seine Beute zum Abtransport bereitgestellt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten weiteres Diebesgut. Er wurde vorläufig festgenommen. Haftgründe gegen ihn werden geprüft. Auch er wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittler prüfen, ob er auch einen weiteren Einbruch in unmittelbarer Nähe begangen hat.

Die Polizei Bremen veröffentlicht jede Woche eine Übersicht über die aktuellen Einbrüche in Bremen. Die Karte zeigt, in welchen Gebieten in Wohnhäuser und Wohnungen eingebrochen wurde. Ziel des Präventionsprojektes ist es, jeden Einzelnen zu sensibilisieren und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, wo sie besonders aufmerksam sein sollen. Die am Mittwoch aktualisierte Karte und mehr Infos finden Sie auf www.polizei.bremen.de.

