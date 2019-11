Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht im Mühlenweg

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht im Mühlenweg

Zu einer Unfallflucht ist es am Freitag im Mühlenweg in Norden gekommen. Ein 12 Jahre altes Mädchen war gegen 7.15 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Mühlenweg unterwegs und stieß in Höhe der Posthalterslohne mit einem Auto zusammen. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

