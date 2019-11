Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Radfahrer schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Radfahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer aus Aurich ist am Sonntag bei einem Unfall auf der Wallinghausener Straße in Aurich schwer verletzt worden. Der 61-Jährige war gegen 13 Uhr auf dem Radweg an der Wallinghausener Straße in Richtung Aurich unterwegs. Ein 81 Jahre alter Autofahrer aus Norden wollte mit seinem VW Polo von einem dortigen Parkplatz nach rechts auf die Straße einbiegen. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtberechtigten Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt.

