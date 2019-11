POL-AUR: Esens - Einbrüche in Geschäfte; Wittmund - E-Bike gestohlen; Esens - Lack zerkratzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Einbrüche in Geschäfte

Unbekannte sind am Wochenende in Geschäfte in Esens eingebrochen. Zu einem Einzelhandelsgeschäft an der Steinstraße verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 7.40 Uhr, gewaltsam Zutritt und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. In dem gleichen Zeitraum wurde auch in einen Blumenladen an der Bürgermeister-Becker-Straße eingebrochen. Dort wurde ebenfalls Bargeld entwendet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - E-Bike gestohlen

Ein weiß-schwarzes E-Bike der Marke Husqvarna ist zwischen Freitag und Montag in Wittmund gestohlen worden. Das Mountainbike war zur Tatzeit auf einem Grundstück an der Straße Am Schützenplatz abgestellt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Esens - Lack zerkratzt

Ein grauer VW Caddy ist am Sonntag in Esens beschädigt worden. Ein Unbekannter zerkratzte den Lack des Wagens und verursachte einen Schaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich vermutlich zwischen 14 Uhr und 16 Uhr auf einem Parkplatz an der Herdestraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 92718110.

