Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitsüberwachung auf der Dorfstraße

Neudorf-Platendorf (ots)

Am Morgen des 16.12.2019 wurde durch die Verfügungseinheit der Polizei Gifhorn eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf durchgeführt. Hierbei konnten innerhalb einer Stunde neun Verstöße festgestellt werden. Ein Schulbus wurde hierbei mit 62 km/h innerhalb der Ortschaft gemessen. Von den anderen Pkw-Fahrern waren zwei so schnell, dass sie nun mit einem einem Fahrverbot rechnen müssen. Die schnellste Geschwindigkeit wurde bei einem 27jährigen Wahrenholzer festgestellt. Der Mann wurde mit seinem BMW mit 98km/h in der Ortschaft gemessen. Zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren erwarten ihn nun 560,- Euro Bußgeld und ein zweimonatiges Fahrverbot. Hinzu kommt, dass dem Mann bereits 2016 der Führerschein entzogen worden ist. Aus diesem Grunde erwartet ihn nun zusätzlich noch ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

