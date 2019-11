Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Zimmerbach

Birkenfeld (ots)

Die Geschädigte erschien am 10.11.2019 bei der Polizei in Birkenfeld und zeigte einen Sachschaden an ihrem Pkw an, der sich nach Spurensicherung als ein Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort herausstellte. Sie geht davon aus, dass der Schaden im Zeitraum von Freitag dem 08.11., 18:00 Uhr bis Sonntag, den 10.11.2019 um 15.45 Uhr entstanden ist. Als Unfallort nimmt die Geschädigte die Straße Am Zimmerbach in Birkenfeld, im Seiten-Bereich der Esso-Tankstelle, an. Hier hatte sie ihren Pkw kurze Zeit am Straßenrand, im Bereich der "Döner-Imbisse", geparkt. Der unfallverursachende Pkw dürfte im Heckbereich - Stoßstangen-Höhe - beschädigt sein.

