POL-UL: (GP) Uhingen - Einbrecher geht leer aus

Keine Beute machte in der Nacht zum Mittwoch ein Unbekannter in Uhingen.

Laut Polizeiangaben soll der Einbrecher an einem Gebäude in der Bleichereistraße zwei Fenster aufgebrochen haben. So konnte er einsteigen und nach Beute suchen. Nach ersten Erkenntnissen fand er vor seiner Flucht nichts Brauchbares. Die Polizei (Tel. 07161/93810) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen im Raum Uhingen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

