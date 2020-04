Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Von der Fahrbahn abgekommen

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots)

Am Sonntagabend kam ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Friesenheimer Insel von der Fahrbahn am und überfuhr ein Verkehrsschild. Der junge Mann war kurz nach 19 Uhr mit seinem Mercedes auf der Max-Planck-Straße in Richtung Diffenéstraße unterwegs. In einer Kurve, kurz vor einem Bahnübergang kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr das Andreaskreuz des Bahnübergangs und blieb im dortigen Grünbereich zum Stehen. Ein Alkohol- und Drogentest beim Mercedes-Fahrer verlief jeweils ohne Befund. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

