Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (01.04.2020) in der Föhrichstraße mehrere Autos beschädigt. Die Täter schlugen oder traten an sieben geparkten Fahrzeugen teilweise beide Außenspiegel ab. An einem Mercedes rissen sie zusätzlich den Stern ab und stahlen ihn. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

