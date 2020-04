Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogendealer nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (01.04.2020) einen 38 Jahre alten Mann nach einer Verfolgungsfahrt in der Straße Am Schlossgarten festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Eine Streifenbesatzung wollte gegen 16.10 Uhr den 38-jährigen Fahrer eines grauen Opels anhalten und ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Tatverdächtige fuhr mit seinem Auto gerade auf der Cannstatter Straße in Richtung Stadtzentrum und beschleunigte offenbar beim Erkennen des Haltesignals, um vor den Beamten zu flüchten. In der Straße Am Schlossgarten versuchte der Fahrer des Opels dann, an einem Streifenwagen, der seinen Fluchtweg versperrte, vorbeizufahren, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Reifenwaschanlage. Da sein Auto nun nicht mehr fahrbereit war, setzte der Tatverdächtige seine Flucht zunächst zu Fuß fort. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Tatverdächtigen unweit der Unfallstelle festnehmen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen sowie des Autos fanden die Beamten eine größere Menge Marihuana sowie mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Auch stellte sich heraus, dass der 38-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr und die am Opel angebrachten Kennzeichen aufgrund eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die Ermittlungen dauern an. Der 38 Jahre alte deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Donnerstags (02.04.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

