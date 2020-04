Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei kündigt intensive Kontrollen der Stuttgarter Bau- und Gartenmärkte an

Stuttgart (ots)

Die Stuttgarter Polizei wird bereits am morgigen Donnerstag (02.04.2020) die Bau- und Gartenmärkte in Stuttgart im Hinblick auf die einzuhaltenden Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus überprüfen. Polizeistreifen beobachteten in der vergangenen Woche, dass insbesondere vor und in den großen Märkten, in denen verständlicherweise viele Menschen ihre Besorgungen erledigen, die Hygiene- und Abstandsregeln nicht ausreichend eingehalten werden. Beispielsweise stehen die Einkäufer in Schlangen vor den Läden und dort sogar zu nahe beieinander oder sie halten die Abstandsregeln direkt beim Einkaufen vor den Regalen und in den Laufstraßen der Märkte selbst nicht ein. Auch die von den Betreibern der Märkte einzurichtenden Zugangsregelungen waren teilweise unzulänglich. Die polizeilichen Erkenntnisse der Kontrolle werden unverzüglich der Stadtverwaltung übermittelt, die die weiteren Schritte prüft. Bislang sind unter anderem diese Märkte von der Untersagung des Betriebs aller Verkaufsstellen des Einzelhandels ausgenommen, soweit sie die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Kunden vor der Gefahr einer Übertragung des Coronavirus zu schützen. Diese Maßnahmen umfassen im Wesentlichen die Steuerung des Zutritts der Kunden, die Vermeidung von Warteschlangen und die Einhaltung eines Abstands von mindestens 1, 5 Metern. Bei der Feststellung von Verstößen ist mit der Fertigung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu rechnen.

