Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Zwei Verletzte nach Einsatz von Pfefferspray

Lippetal (ots)

In Lippetal-Oestinghausen, in der Hultroper Straße, kam es am Freitag, 03.01.2020, gegen 12.45 Uhr, zu einem verbalen Streit unter Hausbewohnern. Der verbale Streit im Hausflur mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf einer der Beteiligten auch Pfefferspray einsetzte. Die Feuerwehr Lippetal musste anrücken, um den Hausflur zur belüften. Der Rettungsdienst übernahm anschließend die Versorgung der Beteiligten. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige. (AG)

