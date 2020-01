Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Einbruch in einen Lagerraum

Werl-Büderich (ots)

In der Zeit von Freitag, 27.12.2019 - 17.00 Uhr bis Samstag, 04.01.2020 - 12.20 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in einen Lagerraum in der Büdericher Bundesstraße ein. Auf der Gebäuderückseite entfernten sie mehrere Dachziegel und gelangten so in den Innenraum. Hier hebelten sie eine Transportbox auf einem Lkw auf und entwendeten Akkuwerkzeuge. Darüber hinaus entwendeten die Täter hier gelagerte Fallrohre und Dachrinnen. Wer in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, möge sich bei der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 melden. (AG)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell