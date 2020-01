Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallopfer verstorben (Folgemeldung zum 17.12.2019 Unfall bei Fahrstreifenwechsel)

Lippstadt (ots)

Wie die Polizei jetzt erfuhr, verstarb am 22.12.2019 ein 85-jähriger Lippstädter, an den Folgen eines Unfalls. Nach dem Unfall hatte der Mann zunächst angegeben nicht verletzt zu sein. Erst bei einer im Krankenhaus durchgeführten Untersuchung wurden schwere Verletzungen bei ihm festgestellt. Den Text der Pressemeldung vom Dezember finden Sie hier: Am Dienstag, um 07:45 Uhr, kam es an der Stirper Straße zu einem Unfall. Ein 85-jähriger Lippstädter war mit seinem Motorroller nahe der Einmündung Akazienstraße auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Er beabsichtigte auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er ein schräg hinter ihm, im rechten Fahrstreifen fahrenden KIA. Er touchierte den Pkw seitlich und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (lü)

