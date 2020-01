Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer

Soest (ots)

Ein 22-jähriger, in Langenberg lebender Mann, beschäftigte die Polizei am Freitagmorgen mehrfach. Zunächst randalierte er im Bahnhofsbereich weil er seinen Zug verpasst hatte. Später mussten die Beamten den schlafenden Mann aus der Bäckereifiliale herausholen. Kurz darauf rempelte er im Bahnhof Passanten an und drohte sie "abzustechen". Ein Messer oder ein anderer gefährlicher Gegenstand wurde nicht bei ihm gefunden. Er wurde von den Polizisten mit zur Wache genommen. Ein Alkoholvortest ergab hier den Wert von 1,44 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung wurde er in eine Zelle gesperrt. Auch hier randalierte der Mann noch eine Weile weiter. (lü)

