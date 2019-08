Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe-Diebstähle von Baumaterial.

Nienburg (ots)

(kem) In der Zeit von Sonntag, 18.08.2019, 17:00 Uhr bis Montag, 19.08.2019, ca. 07:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter Baumaterial. Aus einem offenstehenden Rohbau im "Weichselweg" erbeuteten die Täter unter anderem eine komplett neuwertige noch verpackte Badewanne, einen Heizkreisverteiler sowie diverse Werkzeuge. Eine zweite Tat ereignete sich in der "Nienburger Straße". Bei der dortigen Tierarztpraxis wurden diverse größere, auf dem Grundstück abgelegte, Zaunelemente gestohlen. Ein möglicher Tatzusammenhang beider Diebstähle wird durch die Polizei nicht ausgeschlossen. Im gleichen Zeitraum beschädigten unbekannte Täter ein leerstehendes Haus am "Oyler Berg". Vermutlich mittels einer Zwille schossen diese auf zwei Fenster, sodass Löcher in der äußeren Scheibe entstanden. Die Polizei Marklohe bittet um Zeugenhinweise an 05021-961980.

