POL-COE: Havixbeck, Pieperfeldweg/ Autolack zerkratzt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Der Lack eines silberfarbene Opel Corsa eines Havixbeckers ist im Zeitraum zwischen Montag (3. Dezember), 20 Uhr, und Mittwoch, 20.45 Uhr, zerkratzt worden. Der Wagen stand am Pieperfeldweg in Havixbeck. Der Sachschaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

