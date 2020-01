Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Bei Kollision mit Rehwild verletzt

Geseke (ots)

Am Freitag, 03.01.2020 gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 20jährige Bürenerin mit ihrem VW Fox die Delbrücker Straße in Richtung Verne. Kurz vor der Bereichsgrenze querten mehrere Rehe die Fahrbahn von links nach rechts. Mit einem der Tiere kam es zur Kollision. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh überlebte die Kollision nicht. (AG)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell